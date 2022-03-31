8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı - Haberler

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8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı

Milas'ın Güneş Mahallesi üzerinde Belediyeye ait yaklaşık değeri 8 bin TL olan demir mazgallar çalındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milas'ın Güneş Mahallesi üzerinde Belediyeye ait yaklaşık değeri 8 bin TL olan demir mazgallar çalındı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda mazgalların S.A. isimli şahıs hırsızlığa konu malzemelerle birlikte suçüstü olarak yakalandı.

Gözaltına alınan S.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MUĞLA

8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı

8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı

8 bin liralık mazgalları çaldı, yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Hisarcık, Güneş, Milas, 3. Sayfa, Haberler

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