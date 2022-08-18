8 bin kişiye GBT sorgusu yapıldı Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 8 bin 486 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde 8 bin 486 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 35 gram uyuşturucu, 3 adet av tüfeği-tabanca bulundu. Sorgularda bakaya olduğu belirlenen 10, haklarında arama kararı bulunan 28 kişi ise yakalandı. - NİĞDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Niğde 3. Sayfa Haberler

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