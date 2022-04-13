8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiADANA Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt gele geçirdi.

8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA Adana polisi kamyonet kasasında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt gele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri bir kamyonetle kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek kamyonetin geliş güzergahında önlem aldı. Bir süre sora kamyonet gelince polis durdurup arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin kasasında büyük bidonlara konulmuş halde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Kamyonet, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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