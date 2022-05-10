8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

VAN (İHA) - Van'da 8 ayrı suçtan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde 'yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık' olmak üzere 8 ayrı suçtan aranması bulunan 1 şahıs, saklandığı yere yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa