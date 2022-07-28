8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu

8 aylık hamile Songül, evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da 8 aylık hamile 25 yaşındaki Songül G. komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Songül G.'nin öldüğü belirlendi.

 - Güncelleme:

26 Temmuz'da, Dicle ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda komşularının haber alamadığı 8 aylık hamile Songül G. için bazı kişiler eve girdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerde hareketsiz yatarken bulunan Songül G. için adrese sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibi, Songül G.'nin öldüğünü tespit edip, hamile oluşu nedeniyle ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

BEBEK DE KURTARILAMADI

Müdahalelere rağmen Songül G.'nin karnındaki 8 aylık bebek de kurtarılamadı. Jandarmanın çalışmasının ardından Songül G.'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Songül G., toprağa verildi.

Jandarmanın olayla ilgili araştırmasının sürdüğü öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - 3. Sayfa

Dicle 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title