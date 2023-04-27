8 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

DÜZCE TEM Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde 2 tır 1 kamyon ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile yol kısmen trafiğe kapandı.

Kaza TEM otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan O.A. idaresinde ki 66 FH 730 plakalı ford kamyon, sağanak yağış sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan H.U. idaresindeki 55 DU 444 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil ve kamyona aynı istikametten giden 2'si tır 4'ü otomobil 6 araç daha çarptı. Kazada N.E. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, başka bir araçta bulunan O.Ö. ise uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. Zincirleme trafik kazasının meydana geldi İstanbul istikameti, kısmen trafiğe kapandı. Trafik ekiplerinin müdahalesi ile tek şeritten açıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.