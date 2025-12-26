Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam dere kenarında ölü bulundu

Denizli'de kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası adam, dere kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden Turan Gürsoy'a (79) ulaşamayan ailesi dün kayıp ihbarında bulundu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine AFAD ve polis ekipleri bölgede Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerine sona eren arama kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde tekrar başladı. AFAD ekipleri arama çalışmaları sırasında Hisar Mahallesi'nde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ