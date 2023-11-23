79 yaşındaki adam, arkadaşını öldürüp cesedini parçalara ayırdı

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla yargılanan 79 yaşındaki Sitrak Kaplan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sitrak Kaplan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Celal H'nin ailesi ile tarafların avukatları da duruşmaya katıldı.

Duruşmada, tanık dinlenilmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın maktulün vücudunun farklı yerlerine çok sayıda kesici ve delici aletle vurduğunu ve cesedi dört parçaya ayırdığını belirtti.

Mütalaada, sanığın maktulü canavarca hisle öldürdüğü kaydedilerek, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, sanığın üzerine atılı, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesi istendi.

Mütalaanın ardından söz verilen taraf avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması amacıyla ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cevat H'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmada, bu kişinin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun tespit edildiği anlatılıyor.

Araştırmalar sürerken sanığın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerince 31 Ekim 2022'de adreste yapılan aramada, kömürlükte Celal H'nin cesedinin, 4 çuval içerisinde parçalara ayrılmış halde bulunduğu aktarılan iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de maktulün ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.