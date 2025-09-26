78 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Soruşturma İzni

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi.

Danıştay 1. Dairesi Başkanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verdi. Kararda, "N.Ç, Ş,A.D, B.Ç.Ç, E.Ş.Ö, L.K, R.A, M.A, Ş.A.A ve B.B. için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verildi" denildi. - İSTANBUL