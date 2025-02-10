Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

77 Yaşındaki Hilmi Telli Evinde Ölü Bulundu

77 Yaşındaki Hilmi Telli Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hilmi Telli'nin evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Kardeşi tarafından durumunun fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Hilmi Telli evinde ölü bulundu.

Olay, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Telli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hilmi Telli'nin (77) evinden çıkmadığını fark eden kardeşi Fevzi Telli evine bakmaya gitti. Pencereden abisinin yatakta hareketsiz yattığını gören Fevzi Telli'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hilmi Telli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Gündeme damga vuran maça Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
img

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.