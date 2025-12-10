İHA'nın haberi ses getirdi, barakada yaşayan engelli adama devlet sahip çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde babasından kalan arsası karşılığında villa ve daire sahibi olduktan sonra, bir takas teklifi üzerine tüm mülklerini kaybettiğini iddia ederek savcılığa başvuran 77 yaşındaki Ahmet Aytan'ın hikayesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Aytan'a ulaşıp gerekli sosyal incelemeyi yaptı. Aytan'ın Zonguldak Huzurevine yerleştirildiği öğrenildi.

Ahmet Aytan, bir takas teklifi üzerine tüm mülklerini kaybettiğini iddia ederek bu nedenle kış günü elektriksiz bir barakada yaşamak zorunda kaldığını söylemişti. Aytan, B.S. ve R.T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.

İHA'nın gündeme taşıdığı olayın ardından harekete geçen sosyal hizmet birimlerinin, Aytan'ın barakada kalmasına neden olan şartları dikkate alarak hızlı bir değerlendirme yaptığı, Aytan'ın huzurevine yerleştirildiği ve sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Savcılığa yapılan suç duyurusuna ilişkin adli işlemler sürüyor. - ZONGULDAK