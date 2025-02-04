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76 Yaşındaki Adam Aniden Yere Yığıldı, Doktor ve Sağlık Ekipleri Hayata Döndürdü

76 Yaşındaki Adam Aniden Yere Yığıldı, Doktor ve Sağlık Ekipleri Hayata Döndürdü
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Eskişehir'de aniden fenalaşarak yere yığılan 76 yaşındaki Erdal Oytan, olay anında orada bulunan bir doktor ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla hayata döndürüldü. Oytan, hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir'de aniden yere yığılan 76 yaşındaki yaşlı adam, olay anında orada olan doktor ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'nde 76 yaşındaki Erdal Oytan, Taşbaşı Çarşısı önünden geçtiği sırada aniden fenalaştı. Yere yığılan Oytan'ı fark eden ve tesadüfen orda olan kadın doktor fark ederek ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaparak Oytan'ı hayata döndürdü. Sedyeyle ambulansa taşınan Oytan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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