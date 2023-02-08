75 yaşındaki beyin cerrahı enkaz altında aranıyor 3. Sayfa Haberleri Osmaniye'yi ikinci kez vuran depremde enkaz altında kalan 75 yaşındaki beyin cerrahı Celal Efil'i arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Osmaniye'yi ikinci kez vuran depremde enkaz altında kalan 75 yaşındaki beyin cerrahı Celal Efil'i arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında meydana gelen 7.6 şiddetindeki ikinci depremin ardından Osmaniye'de yıkılan evinde beyin cerrahı Celal Efil (75) enkaz altında mahsur kaldı. Efil'in ilk depremde evinden çıktığı daha sonra eşyalarını almak için evine girdiği sırada ikinci depreme yakalandığı öğrenildi. Enkaz altında başlayan kurtarma çalışmalarına hassas burunlu canlı arama köpeği de dahil oldu. - OSMANİYE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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