75 Yaşında Uyuşturucu Operasyonu: 800 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

75 Yaşında Uyuşturucu Operasyonu: 800 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
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Aydın'da 75 yaşındaki A.P. isimli kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 800 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 75 yaşındaki bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 800 sentetik ecza hap ele geçilirken, şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirdikleri takip sonucunda operasyon için düğmeye basan ekipler Ilıcabaşı Mahallesi'nde 75 yaşındaki A.P. isim bir şahsın üzerinde ve evinde yaptıkları aramalarda 800 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sentetik ecza haplara da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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