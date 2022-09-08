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73 yaşındaki adam, esrarla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

73 yaşındaki adam, esrarla yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşlı adam, 400 gram kubar esrarla yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşlı adam, 400 gram kubar esrarla yakalandı.

Olay, Çarşamba'nın Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde; Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve İstihbarat Şubeye bağlı jandarmalar, yaptıkları araştırmalar sonucunda H.E. (73) adlı bir adamın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri H.E.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evinin bahçesinde kurutulmaya bırakılmış 350 gram ve aracında 50 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun JASAT 3. Sayfa Haberler

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