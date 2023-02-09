73 saat sonra kurtarıldı, ilk isteği su oldu 3. Sayfa Haberleri 73 saat sonra kurtarıldı, ilk isteği su oldu 73 saat sonra sağ kurtulan Mir Berzan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7. 73 saat sonra kurtarıldı, ilk isteği su oldu 73 saat sonra sağ kurtulan Mir Berzan'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından 73 saat sonra sağ olarak çıkartılan Mir Berzan Bağış'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından ses alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 55 yaşındaki Ali, 40 yaşındaki eşi Zelal ve 5 yaşındaki kızları Mir Berzan Bağış'a ulaşıldı. Depremden 73 saat sonra sıkıştığı yerden yaralı çıkartılan aile ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. 73 saat enkaz altında kalan Mir Berzan'ın ilk isteği ise su oldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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