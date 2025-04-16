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72 Saatten Fazla Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

72 Saatten Fazla Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak için AFAD, jandarma ve gönüllü ekipler tarafından arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genç adamın en son görüldüğü yer araştırılıyor.

Muğla'nın Ula ilçesi ilçesinde kendisinden 72 saattir haber alınmayan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak'ın bulunması için Afad, jandarma ve gönüllü sivil toplum kuruluşları (STK) ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, esnaf olduğu öğrenilen Mustafa Berkay Çırak motosikletiyle Köyceğiz ilçesine gezmeye gitti. Şahıstan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti ve bölgede kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, 72 saattir kendisinden haber alınmayan Çırak'ın en son Yuvarlakçay civarında görüldüğü tespit edildi. Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk bulgulara göre, genç adamın o esnada tek başına olduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma tarafından başlatılan arama faaliyetlerine, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri de destek verirken yetkililer vatandaşlardan bölgede herhangi bir bulgu veya bilgiye ulaşmaları halinde en yakın güvenlik birimine bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Mustafa Berkay Çırak'ın ailesi ve yakınları ise endişe içinde gelecek güzel bir haberi bekliyor. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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