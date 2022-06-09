70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Haberler

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70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 70 yaşındaki Sabriye Kargacı, evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 70 yaşındaki Sabriye Kargacı, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ortaköy köyünde ikamet eden ve yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki Sabriye Kargacı, evinde ölü buldu. Sabah saatlerinde komşularının yaşlı kadından haber alamaması üzerine girilen evde Sabriye Kargacı'nın cansız bedeniyle karşılaşılması sonucu inceleme başlatıldı. Kargacı'nın sabaha karşı hayatını kaybetmiş olabileceği öne sürüldü. Jandarma ekipleri, olay ile ilgili incelemesi devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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