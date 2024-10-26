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70 Yaşındaki Görevli Tuvalette Ölü Bulundu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 70 yaşındaki Mümin Ö., çalıştığı caminin tuvaletinde ölü olarak bulundu. Adamın gırtlak kanseri olduğu ve yoğun bakımda yattığı da öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Balıkpazarı Camii tuvaletinde, tuvalette görevli olarak çalıştığı öğrenilen 70 yaşındaki Mümin Ö. Ölü olarak bulundu.

Susurluk'tan Gemlik'e 40 gün önce gelen Mümin Ö.'nün tuvalette çalıştığı ve burada yatıp kalktığı da öğrenildi. Daha önce de yoğun bakımda yattığı öğrenilen talihsiz adamın, aynı zamanda gırtlak kanserinin olduğunun da bilindiği öğrenildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli incelemeyi yaptıktan sonra, adli tabip olay yerine geldi. Savcının incelemesinin ardından da, Mümin Ö.'nün cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gemlik bursa

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