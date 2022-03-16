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70 metre kablo çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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70 metre kablo çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 70 metre kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan İ.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 70 metre kablo hırsızlığı olayının şüphelisi olarak yakalanan İ.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

7 Mart Pazartesi günü Aşağı Işıklar Mahallesi'nde H.G. isimli şahsa ait depo ve depo üzerinde bulunan çardak içerisinden yaklaşık 70 metre elektrik kablosunun çalınması olayının ardından çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisinin İ.Ş. olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, İ.Ş.'yi 1 hafta sonra Manavgat ilçe merkezinde yakaladı. İ.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA

70 metre kablo çalan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Antalya, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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