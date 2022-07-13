70 kıyma makinesine el konuldu, 123 firmaya 83 bin 500 lira ceza kesildi - Haberler

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70 kıyma makinesine el konuldu, 123 firmaya 83 bin 500 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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70 kıyma makinesine el konuldu, 123 firmaya 83 bin 500 lira ceza kesildi

Adana Kasaplar Odası tarafından Kurban Bayramı boyunca 70 kıyma makinesine el konuldu.

Adana Kasaplar Odası tarafından Kurban Bayramı boyunca 70 kıyma makinesine el konuldu.

4 günlük Kurban Bayramı boyunca vatandaşlar etlerini çektirmek için kasapların yolunu tuttu. Bayramın ilk gününden itibaren mesai yapan kasaplar da etleri vatandaşların isteğine göre hazırladı. Ancak bayram boyunca kuaför, oto tamircisi, şarküteri ve mahalle aralarında bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız kıyma çekenler oldu.

Adana Kasaplar Odası'nın oluşturduğu ekipler, zabıta ile birlikte merdiven altı işletmelere baskın yapıp, cezai işlem uygulayarak 70 kıyma makinesine el koydu. Ayrıca kasaplık faaliyeti yürütmediği halde iş yerinde kaçak kıyma çeken 123 firmaya da toplam 83 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kaçak kıyma çekenlere karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "4 gün boyunca ekiplerimiz zabıta ile birlikte baskın yapıp kaçak kıyma makinelerine el koydu. Kasaplarımızın hakkını hiçbir şekilde yedirmeyiz kimseye. O kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda da bulunacağız. Kimsenin kasap esnafının rızkında gözü olmasın" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Kuaför Adana 3. Sayfa Haberler

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