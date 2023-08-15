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7 yıl önce Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a yönelik suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt...

3. Sayfa Haberleri

7 yıl önce Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a yönelik suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. polis tarafından yakalandı.

7 yıl önce Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov'a yönelik suikastte tetiği çeken FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Ş.S.'nin eşi A.S. polis tarafından yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mert Altıntaş Ankara 3. Sayfa Haberler

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