Üye Girişi
Haberi Paylaş
7 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

7 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, operasyonla yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Hakkında dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü için, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title