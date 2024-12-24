7 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarmanın yaptığı takip sonucu, 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 7 yıl 2 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan A.E. isimli şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da 7 yıl 2 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.E., isimli şahsın 'vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 7 yıl 2 ay 4 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR