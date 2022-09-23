7 yıl hapis cezası vardı, fındık çalarken jandarmaya yakalandı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, fındık çalarken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, fındık çalarken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, çeşitli suçlardan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli şahıs, jandarma ekiplerince Tuzla Mahallesi'nde bulunan bahçeden fındık çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa