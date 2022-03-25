7 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 9 farklı suç kaydı bulunan ve basit yaralama ile silahla tehdit suçlarından 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı faaliyetler kapsamında hakkında basit yaralama, bir adet ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma, silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama, '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanun, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak, dikili ağaç veya bağ çubuğuna zarar verme, kamu malına zarar verme olmak üzere 9 farklı suç kaydı bulunan ve basit yaralama ile silahla tehdit suçlarından 7 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.K., 23 Mart Çarşamba günü düzenlenen operasyonla yakalandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa