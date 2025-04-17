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7 Yaşındaki Cumali'nin Naaşı Osmaniye'ye Götürüldü

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Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin otopsisi tamamlandı ve cesedi ailesi tarafından Osmaniye'ye götürüldü. Cumali, oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha bulunamamıştı.

Otopsisi tamamlanan Cumali'nin naaşı memleketi Osmaniye'ye götürüldü

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde 6 gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali'nin otopsisi tamamlandı. Cenazesi ailesi tarafından alınarak yarın defin edilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 5 gün sürede sadece terliği bulunan Cumali'den acı haber bugün geldi.

Çalışmaların 6'ıncı günde de yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması devam etti. Devam eden çalışmalar kapsamında sulama kanalında köprünün olduğu bölgede çocuğun cansız bedeni bulundu. Ekipler bölge yaptığı çalışma ile çocuğun cansız bedenini çıkartarak önce bota aldı. Botla kıyıya getirilen cenaze daha sonra tabuta alınarak cenaze aracıyla Karataş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adana Adli Tıp Kurumu Morguna getirilen Cumali'nin otopsisi tamamlandı. Ailesi Cumali'nin naaşını alıp Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürdü. Yarın saat 11.00'da Çamiçi mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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