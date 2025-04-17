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7 Yaşındaki Cumali'nin Kayıp Araması 6. Gününde Devam Ediyor

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Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali için arama çalışmaları 6. günde de sürerken, jandarma ve AFAD ekipleri dron ve iz takip köpeğiyle birlikte çalışmalarını yürütüyor.

7 yaşındaki Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden mevsimlik tarım işçisi olarak Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'ne gelen Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan 7 yaşındaki Cumali, 12 Nisan günü sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan çocuk için aile ve işçiler arama yaptı. Çocuk bulunamayınca durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Bugüne kadar yapılan aramalarda çocuğun sadece bir terliği dere kenarında bulundu.

Şu ana kadar sonuç alınamayan kayıp olayı ile ilgili ekiplerin çalışmasının 6'ıncı günde de kaldığı yerden devam ettiği bildirildi. Ekiplerin kanal ve çevresinde yaklaşık 150 personel, bot ve dronlarla arama çalışması yaptığı ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
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