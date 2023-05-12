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7 suçtan kaydı ve kasten öldürmeden hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı

7 suçtan kaydı ve kasten öldürmeden hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de 7 suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de 7 suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tepebaşı ilçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde 7 ayrı suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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