7'nci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Haberler

7'nci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 7'nci kattaki dairenin terasında düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Mune Maaz isimli yabancı uyruklu kız çocuğu yaşadıkları apartmanın 7'nci kattaki terasından düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşlardan biri çocuğu arabasıyla hastaneye götürdü. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise küçük kızın düştüğü yerde ve teras katında incelemelerde bulundu. Küçük kızın 7'nci kattan nasıl düştüğü ise yapılacak olan soruşturma neticesinde belli olacak.

"Yüzü gözü her tarafı kanıyordu"

Küçük kızın yardımına koşan Hasan İpek, "Böyle döndüm bir ses geldi. Çocuk arabanın arasında yatıyor 1 yaşında var yok. Yüzü gözü her tarafı kanıyordu. Sadece sesi duydum kafamı çevirdim yerde yatıyordu. Gözü açık hareketsiz duruyordu" dedi.

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