7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti - Haberler

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7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7'nci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, bir inşaatın 7'nci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi. Şahıs ifadesinin alınması için karakola götürüldü. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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