7 kişilik aile cankurtaranlar sayesinde akıntıdan kurtulduSAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, kıyıya yakın bir mesafede akıntıya kapıldı.

7 kişilik aile cankurtaranlar sayesinde akıntıdan kurtuldu

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, kıyıya yakın bir mesafede akıntıya kapıldı. Kıyıya dönemeyen ailenin seslerini duyan cankurtaran ekipleri, denize girerek saniyeler içerisinde aileyi ölümün kıyısından aldı.

Olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı. Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi. Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı. Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.