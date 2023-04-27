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7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadı

3. Sayfa Haberleri

7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadıELAZIĞ Elazığ'da 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

7. kattan düşen çocuk, hayata tutunamadı

ELAZIĞ Elazığ'da 7'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Ahmet Arslan dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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