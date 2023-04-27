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7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

7. kattan düşen çocuk ağır yaralandıELAZIĞ Elazığ'da 7'nci kattan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da 7'nci kattan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki A.A. dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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