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7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

7. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da 7'nci kattan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Elazığ'da 7'nci kattan düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki A.A. dengesini kaybederek 7'nci kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler

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