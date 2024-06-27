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7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yıkıldı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı. Binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle böyle yıkıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 7 katlı binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın kağıt gibi yerle bir olma anıysa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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