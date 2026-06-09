İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirtilen organize silahlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasında, örgüt lideri olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan şahsın halen İtalya'da tutuklu bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık tarafından bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgütle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldığı belirtildi. Devam eden soruşturmada, örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği, örgüt liderinin eşinin ve bazı örgüt üyelerinin tahliye olacağı bilgisi üzerine ceza infaz kurumuna karşılama amacıyla giden, nitelikli yağma olayına karışan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı ve tehditte bulunulduğunun belirlendiği aktarıldı. Soruşturmada ayrıca, suç örgütünden temin edilen paraların cezaevindeki örgüt mensuplarına ulaştırıldığı, bazı şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği veya gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı iddia edildi. Bu kapsamda 6'sı avukat toplam 54 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da toplam 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı