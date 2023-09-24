7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de uyuşturucu operasyonları sonucu 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda, 7 ilde düzenlenen operasyona dair şu bilgileri verdi:

"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda; 80 kilogram toz esrar, 1 buçuk kilo kubar esrar, 834 bin kök kenevir, 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi. 7 zehir taciri gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri gözaltına alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam 9 buçuk kilogram esrar, 500 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 14 zehir taciri gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda; 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 48 zehir taciri gözaltına alındı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda; 13 kilogram esrar ele geçirildi.