7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı - Haberler

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7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7 ilde dolandırıcılık yapan zanlı yakalandı

Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 7 farklı yerde 8 dolandırıcılık kaydı bulunan şahıs Akçakoca'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu 7 farklı yerde 8 dolandırıcılık kaydı bulunan şahıs Akçakoca'da Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapmak suçundan aranması bulunan K.B. isimli şahsın Sakarya'dan, Düzce'nin Akçakoca ilçesine geleceği istihbaratını alan Jandarma ekipleri şahsın geçeceği bölgede uygulama yaptı. Samsun, Bodrum, Kayseri, Tufanbeyli, İstanbul, Kırklareli ve Ankara'da dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve mahkemelerce aranması bulunan K.B. isimli şahsın bindiği aracı durduran ekipler, K.B'yi gözaltına aldı. Zanlı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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