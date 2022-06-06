7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Haberler

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7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, faili meçhul 7 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, faili meçhul 7 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine, 7 farklı olayın şüphelisi olduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapıulan kontrollerinde ise 3 dosyadan da arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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