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7,6'lık depremde 5 katlı bina yerle bir oldu

3. Sayfa Haberleri

7,6'lık depremde 5 katlı bina yerle bir oldu

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın önünde bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Malatya 3. Sayfa Haberler

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