7,6'lık depremde 5 katlı bina yerle bir oldu
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Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde 5 katlı bir bina saniyeler içerisinde yıkılırken, büyük korku ve panik yaşayan vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde cep telefonu kamerasıyla görüntülen olayda 5 katlı bir binanın saniyeler içerisinde büyük bir gürültü ile yıkıldığı görülürken, yıkılan binanın önünde bulunan bazı vatandaşların tekbir getirdiği duyuluyor. - MALATYA