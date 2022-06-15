67 milyonluk vurgun: Şüphelinin parayı almaya gittiği anlar kamerada

İSTANBUL - Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyonluk vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcının 50 milyon TL dolandırdıkları kadını takibe aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, telefonda kendilerini polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandıran çeteye karşı İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

İş kadının 6 ayda 50 milyon lira dolandırmışlar

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin iş kadını Nevra K. isimli kadını 6 ay içerisinde toplam 50 milyon lir dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evinde bulunan ziynet eşyalarını satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Dolandırıcıların aynı yöntemle Ceren A. İsimli kadını da 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

Dolandırıcıların kadını takip ettiği anlar kamerada

Olayla ilgili sorguların ardından görüntüleri inceleyen polis ekipleri, dolandırıcıların Nevra K. isimli kadının peşinden gittikleri görüntülere ulaştı. Öte yandan şüphelinin dolandırıcılık yöntemiyle kazandıkları lüks otomobil ve evlere polis tarafından el konuldu. Yetkililer, şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğu açıklandı.