67 düzensiz göçmen yakalandı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 olayda toplam 67 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-4302) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer göçmen olayında Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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