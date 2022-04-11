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657 litre sahte alkolle yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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657 litre sahte alkolle yakalandılar

Denizli'de 657 litre sahte alkolü kaçak yollarla getiren 3 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 657 litre sahte alkolü kaçak yollarla getiren 3 şüpheli yakalandı.

Denizli'de 'Alkollü İçki Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 657 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

657 litre sahte alkolle yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alkollü İçki, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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