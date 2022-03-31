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650 kilogram çam künarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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650 kilogram çam künarını çaldılar

Muğla'nın Milas ilçesinde bir vatandaşa ait çam künarı çaldığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir vatandaşa ait çam künarı çaldığı iddia edilen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ın Çallı Mahallesi'nde ikamet eden Mesut G.'ye ait 150 bin lira değerindeki 650 kilogram çam künarları çalındı.

Mesut G. yaşanan hırsızlık olayının ardından Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından olayı Denizli plakalı bir araçla 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yatağan'ın Turgut Mahallesinde yakalanan araçta yapılan aramada çalınan 650 kilogram çam künarları ele geçirildi. Olayla ilgili P.P., C.P. ve O.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

650 kilogram çam künarını çaldılar

650 kilogram çam künarını çaldılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Muğla, Milas, 3. Sayfa, Haberler

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