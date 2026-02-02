Haberler

Yaşlı adamı 490 bin TL dolandıran iki şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 65 yaşındaki vatandaşı terör örgütleri soruşturmasına karıştığı yalanıyla 490 bin TL dolandırdı. Şahıslar, düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da yakalandı.

Afyonkarahisar'da telefon ile aradıkları 65 yaşındaki vatandaşı isminin terör örgütleri soruşturmasını karıştığı iddia ederek 490 bin TL dolandıran iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran V.D., isimli şahıs telefonda kendisini arayarak polis olarak tanıtan iki şahsın isminin terör örgütleri soruşturmasına karıştığını iddia ederek 490 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemede şüphelilerinde Tekirdağ'da yaşayan F.P. ve A.E. olduğunu belirledi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Tekirdağ kent merkezinde yaptıkları operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
