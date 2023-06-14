64 motosiklet sürücüsüne 138 bin TL ceza

Gaziantep'te trafik kanunlarını ihlal eden 64 motosiklete 138 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep'te trafik kanunlarını ihlal eden 64 motosiklete 138 bin TL ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri motosiklet ve sürücülerine yönelik denetleme yaptı. Yapılan denetimlerde 160 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilerek, 64 motosiklet ve sürücüsüne toplam 138 bin TL cezai işlem uygulanarak 8 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi. - GAZİANTEP