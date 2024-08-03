630 Yıllık Külliyenin Duvarlarına Sprey Boyalarla İlan-ı Aşk Yazıldı

630 yıllık külliyenin duvarlarını adeta resim defterine çevirdiler

Tarihe böyle saygısızlık görülmedi

İlan-ı aşklarını 630 yıllık külliyenin duvarından duyurdular

BURSA - Bursa'da 630 yıllık külliyenin duvarları, sprey boyalarla adeta resim defterine döndü. Külliye çevresinde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, kalıcı çözüm bulunmasını ve gençlerinde biraz olsa tarihe saygı duymasını istedi.

Bursa'da Yıldırım Beyazıd tarafından 1390'lı yıllarda yaptırılan tarihi Yıldırım Külliyesi'nin duvarlarını resim defterine çeviren gençler, sprey boyalarıyla ilan-ı aşklarını da yazmaktan geri kalmadı. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre geç saatlerde külliyenin bahçesinde toplanan gençler, ellerindeki sprey boyalarla tarihi mabedin duvarlarına yazılar yazıyor, polis devriyelerini görünce kaçıp saklanıyor. Polis ekipleri gittikten sonra yeniden toplanan gençler, tarihe saygıyı hiçe sayarak kaldıkları yerden devam ediyor. Gençlerin tarihi dokulara zarar verdiğini ve kendilerini de güvende hissetmediklerini söyleyen mahalle sakinleri, kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Polisten kaçıyorlar, sonra yine geliyorlar

Polis devriyeleri yerine kalıcı çözüm istediklerini ifade eden Yalçın Uzgidiş, "Sürekli şikayet etmemize rağmen yine toplanıyorlar. Polislerin gelmesiyle kaçıyorlar. Ama polisler gittikten sonra tekrar toplanıyorlar. Gençler hem de çok sakat gençler Allah sonlarını hayır etsin. Aşağıya kemerin oraya gitseniz orada daha çok göreceksiniz hem de rezalet. Kemerin oraya gitseniz yerde gördüklerinize inanamayacaksınız. Alkollü, alkolsüz tüm içeceklerin çöpleri, güçleri neye yetiyorsa onu, içiyorlar onları yiyorlar. Ben 94'ten beri bu mahalledeyim. Atalarımızdan kalma güzel yapılar, yatırlarımız var, onları rahatsız etmek bize yakışmaz. Sonuçta bu ülkeyi onlar bize emanet etti, inşallah Bursa emniyeti buna bir çare bulur" şeklinde konuştu.

"Kesinlikle eğitimsizlik"

Yıldırım Külliyesine yapılanları tarihe saygısızlık olarak değerlendiren Erkan Atilla, "Onu yazanın elinde muhtemelen boya vardır. İki sallamayla anlık yazabilir, zor bir şey değil. Güvenliğin görmemesi normal, vatandaşların müdahale etmesi gerekir. Bunu yapanların kendi bilincinde olduğunu düşünmüyorum. Keskinlikle eğitimsizlik" dedi.