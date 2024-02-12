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62 yaşındaki inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı

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Bolu'da bir inşaat işçisi, merdivenlerden düşerek yaralandı. İnşaat halindeki binada meydana gelen olayda, işçi dengesini kaybederek bir kat aşağı düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu iyi.

62 yaşındaki inşaat işçisi merdivenlerden düşerek yaralandı

BOLU - Bolu'da 62 yaşındaki inşaat işçisi, dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Çömlekçiler Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında çalışmalarını sürdüren Mehmet A. (62), merdivenlere yakın bir noktada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden inşaat işçisi, merdivenlerden bir kat aşağı düşerek yaralandı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı Mehmet A. düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılarak sedyeye bindirildi. Mehmet A., mesai arkadaşları ve sağlık ekipleri tarafından 3. kattan indirildi. Ambulansa bindirilen yaralı hastaneye sevk edildi. Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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