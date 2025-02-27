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62 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

62 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de aranan ve hakkında 62 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç., emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hakında 62 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan 16 ayrı kaydı bulunan ve 62 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yapılan çalışma sonucunda yakalandı. S.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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